Cremlino: "Posizione equilibrata di Washington"

Continuano le spaccature tra gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali alle Nazioni Unite sul tema della guerra in Ucraina. Dopo che, davanti all’Assemblea Generale Onu, i rappresentanti degli Usa non hanno votato a favore di una risoluzione proposta da Kiev che chiede il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino proteggendo l’integrità territoriale del Paese, una nuova frattura si è verificata in sede di Consiglio di Sicurezza: è stata approvata una risoluzione promossa dagli Stati Uniti che chiede una rapida fine del conflitto, ma non menziona l’aggressione russa. Il voto del Consiglio Onu, composto da 15 membri, è stato di 10-0, con cinque Paesi (Francia, Slovenia, Grecia, Danimarca, Regno Unito) che si sono astenuti e il voto russo a favore.

#BREAKING UN Security Council ADOPTS resolution imploring a swift end to the conflict and urges a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation VOTING RESULT

In favor: 10

Against: 0

Abstain: 5 pic.twitter.com/SHv8V4k019 — UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025

Cremlino: “Posizione equilibrata degli Usa all’Onu su Ucraina”

“Vediamo che gli Stati Uniti stanno assumendo una posizione molto più equilibrata, il che aiuta davvero gli sforzi volti a risolvere il conflitto intorno all’Ucraina”. Lo ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, citato da Interfax. “Di certo lo accogliamo con favore, crediamo che una posizione così equilibrata parli davvero di un desiderio reale di contribuire alla risoluzione“, ha aggiunto Peskov ai giornalisti, commentando l’adozione della risoluzione statunitense sull’Ucraina da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.”Per quanto riguarda gli europei, naturalmente, le dichiarazioni che vengono fatte da Bruxelles, comprese quelle fatte ieri da Kiev, non segnalano ancora un equilibrio“, ha continuato, “ma, in base ai risultati dei contatti tra europei e americani, forse l’Europa in qualche modo graviterà verso un maggiore equilibrio”.

Cremlino: “Possibile ampia cooperazione con Usa su terre rare”

Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e la Russia sarà aperta alla cooperazione quando arriverà il momento, ha detto ancora Peskov. “Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi ne abbiamo molte. Abbiamo i nostri piani per sviluppare risorse strategiche. Ma si aprono prospettive di cooperazione piuttosto ampie“, ha spiegato. “Il presidente ne ha parlato ieri in un incontro, specificamente sui metalli delle terre rare. Quindi, ci sono prospettive e opportunità. Quando arriverà il momento in cui la volontà politica si manifesterà, saremo aperti a questo”, ha aggiunto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che Russia e Stati Uniti dovranno prima discutere della normalizzazione dei loro rapporti, poi verrà affrontata la questione dell’accordo sull’Ucraina e infine sarà il turno della cooperazione economica. “La volontà politica di cooperare per riprendere il dialogo, che era stato ridotto praticamente a zero sotto la precedente amministrazione, è stata ora dimostrata“, le parole di Peskov citate da Interfax. “Il prossimo punto all’ordine del giorno è la questione della risoluzione della crisi ucraina. Poi, gli americani stessi ne hanno parlato, sarà il momento di considerare possibili progetti di cooperazione commerciale, economica e di investimento“.

