Approvata anche una proposta di Washington che in origine non citava l'aggressione di Mosca: essa è stata poi emendata

L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione ucraina che, nel terzo anniversario dell’invasione del Paese da parte di Mosca, chiede il ritiro immediato di tutte le truppe russe dall’Ucraina. Il testo, appoggiato dagli alleati europei di Kiev, è stato approvato con 93 voti a favore e 18 contrari, con 65 astensioni. Fra i Paesi che hanno votato a favore c’è l’Italia. Le risoluzioni approvate dall’Assemblea generale non sono vincolanti, ma sono considerate un barometro dell’opinione pubblica mondiale. Si tratta di un risultato inferiore alle precedenti risoluzioni, in cui oltre 140 Paesi avevano condannato l’aggressione della Russia e chiesto un’inversione di rotta sull’annessione di 4 regioni ucraine. La risoluzione ucraina, sostenuta dall’Europa, è stata approvata prima del voto su una proposta Usa che, nella sua versione originale, chiedeva una rapida fine della guerra senza mai citare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022.

UN General Assembly ADOPTS resolution “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”; calls for deescalation, early cessation of hostilities and peaceful resolution of the war against Ukraine

