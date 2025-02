Terzo anniversario dell'invasione russa. Il 24 febbraio 2022 Mosca diede il via all'"operazione militare speciale" contro Kiev

I leader dell’Ue sono arrivati a Kiev per esprimere il loro sostegno al Paese nel terzo anniversario dell’invasione russa. Il 24 febbraio del 2022 Mosca diede il via a un poderoso attacco sul fronte ucraino, annunciando una “operazione militare speciale” contro Kiev. L’esercito russo puntava ad accerchiare e conquistare la capitale, ma l’avanzata fu rallentata, e poi respinta, dalle forze armate ucraine. Volodymyr Zelensky si è detto “pronto a dimettersi” se il suo Paese dovesse aderire alla Nato.

Von der Leyen arrivata a Kiev: “Questa è Europa”

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv. We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe. In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake. It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

“Nel terzo anniversario della brutale invasione russa, l’Europa è a Kiev“. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, appena arrivata nella capitale ucraina. “Oggi siamo a Kiev perché l’Ucraina è l’Europa – spiega – In questa lotta per la sopravvivenza non è in gioco solo il destino dell’Ucraina. È il destino dell’Europa”.

In Ukraine, about Ukraine, with Ukraine. pic.twitter.com/jszwFdyz05 — António Costa (@eucopresident) February 24, 2025

“In Ucraina, sull’Ucraina, con l’Ucraina”, aggiunge su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, pubblicando una foto in stazione con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Vertici Ue: “Mantenere solidarietà transatlantica con Kiev”

“In un contesto internazionale e geopolitico difficile, sottolineiamo l’importanza di mantenere la solidarietà transatlantica e globale con l’Ucraina. Sottolineiamo la necessità di garantire la continua attenzione della comunità internazionale nel sostenere l’Ucraina nel raggiungimento di una pace globale, giusta e duratura basata sulla formula di pace ucraina. Restiamo fermi con l’Ucraina, ribadendo che la pace, la sicurezza e la giustizia prevarranno”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Vertici Ue: “Russia ha piena responsabilità di questa guerra”

“Tre anni fa la Russia ha iniziato la sua guerra di aggressione su vasta scala e illegale contro l’Ucraina. La Russia e la sua leadership hanno la piena responsabilità di questa guerra e delle atrocità commesse contro la popolazione ucraina. Continuiamo a chiedere che vengano accertate le responsabilità per tutti i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi. Accogliamo con favore i recenti passi compiuti verso l’istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta il presidente del Consiglio europeo, Antonio costa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Zelensky: “Tre anni di resistenza e di eroismo”

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

“Tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di eroismo assoluto degli ucraini”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X nel terzo anniversario dell’invasione russa. “Sono orgoglioso dell’Ucraina – prosegue – Ringrazio tutti coloro che la difendono e la sostengono. Tutti coloro che lavorano per l’Ucraina. E possa il ricordo di tutti coloro che hanno dato la vita per il nostro stato e il nostro popolo essere eterno”.

