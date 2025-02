È terminato il periodo di cessate il fuoco in Libano, dove le case distrutte nel sud del Paese sono visibili da Israele. I 60 giorni di tregua avrebbero dovuto terminare il 27 gennaio – con il ritiro di Israele dal Libano e la fine della presenza armata del gruppo militante Hezbollah lungo la zona di confine – ma sono stati estesi fino a martedì 18 febbraio. Un funzionario israeliano ha dichiarato che le forze israeliane rimarranno in cinque località strategiche del Libano meridionale anche dopo la scadenza del cessate il fuoco. Nella giornata di lunedì 17 febbraio è stato possibile vedere da lontano dei bulldozer al lavoro per costruire quelle che sembrano essere fortificazioni.

