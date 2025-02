Katz: "Agiremo di fronte a minacce di Hezbollah"

Le forze israeliane si sono ritirate all’alba di oggi da diverse città e villaggi che avevano occupato nel sud del Libano, mantenendo una presenza in cinque punti lungo il confine con Israele. Lo riporta Al Jazeera, citando l’Agenzia di stampa nazionale libanese. Secondo la Nna, le truppe israeliane si sono ritirate da Yaroun, Maroun al-Ras, Blida, Meiss el-Jabal, Hula, Markaba, Odaisseh, Kfar Kila e Wazzani. I soldati libanesi e le forze dell’Unifl si sono dispiegati nelle città ‘liberate’, mentre ingegneri e operai stanno rimuovendo le barriere di terra e gli ordigni inesplosi e le granate. I funzionari libanesi hanno invitato i residenti a non entrare nei loro villaggi fino a quando l’esercito non avrà controllato le aree lasciate dall’esercito israeliano.

Intanto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ha avvertito che l’esercito israeliano applicherà “con forza” l’accordo di cessate il fuoco in Libano e agirà contro qualsiasi minaccia di Hezbollah, precisando che i soldati resteranno in 5 postazioni strategiche in Libano. “A partire da oggi, l’Idf rimarrà in una zona cuscinetto in Libano in 5 avamposti strategici e continuerà a far rispettare con forza e senza compromessi qualsiasi violazione da parte di Hezbollah”, ha dichiarato Katz, “Hezbollah deve ritirarsi completamente oltre la linea del fiume Litani e l’esercito libanese deve far rispettare ciò e disarmarlo sotto la supervisione del meccanismo istituito sotto la guida degli Stati Uniti”. “Siamo determinati a fornire piena sicurezza a tutte le comunità del nord”, ha detto ancora l’esponente del governo Nethanyahu.

Hamas: “Probabile sei ostaggi liberi sabato se impegno Israele per fase 2”

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato a Ynet che c’è “un’alta probabilità” che il gruppo palestinese possa rilasciare sabato 6 ostaggi vivi, come richiesto da Israele, se da parte di Tel Aviv ci sarà un impegno per la fase 2 dell’accordo. “Ci sono negoziati, e dipende dal prezzo che Israele intende pagare”, ha detto il funzionario di Hamas a Ynet, precisando che il prezzo da pagare è l’impegno israeliano a passare alla fase 2 e a rispettare pienamente gli “articoli del protocollo umanitario”, compreso l’ingresso di roulotte e attrezzature pesanti. Ieri sera Ynet aveva riferito che Israele aveva chiesto ad Hamas per sabato il rilascio di 6 ostaggi vivi anziché i 3 previsti dall’accordo e in cambio si era detto disposto a fare entrare centinaia di roulotte nella Striscia di Gaza

