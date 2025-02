Or Levy ha raccontato: "Non riuscivo a stare in piedi, ho dovuto reimparare a camminare"

Gli uomini israeliani in ostaggio e liberati nelle ultime settimane hanno raccontato di essere stati incatenati, imbavagliati, ustionati con oggetti roventi, appesi per i piedi e lasciati a soffrire la fame. Le nuove informazioni seguono il rilascio degli ostaggi Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy, tornati in Israele sabato emaciati.

I racconti

Uno di loro ha detto dei suoi rapitori che “ci hanno trattati come animali“. Lo riporta l’emittente pubblica Kan che ha riferito che i tre erano stati interrogati e torturati separatamente dai loro rapitori. Durante gli interrogatori, gli ostaggi avrebbero riportato ustioni provocate da un oggetto incandescente e non identificato. A un certo punto uno degli ostaggi sarebbe crollato, portando gli altri prigionieri a pensare che fosse morto.

La testimonianza di Levy

Channel 12 ha citato Levy che raccontava alla sua famiglia: “Ero legato in un tunnel buio, senza aria, senza luce. Non riuscivo a stare in piedi o a camminare, e solo verso il momento del rilascio i terroristi hanno rimosso le catene e ho imparato di nuovo a camminare“. Secondo il rapporto, gli ostaggi erano tenuti per lo più in tunnel, e sempre in spazi bui e non ventilati, e dovevano “convincere i loro rapitori” a lasciarli fare i loro bisogni più di una volta al giorno.

La prigionia

Channel 12 ha precisato che Levy, Sharabi e Ben Ami sono stati avvisati 10 giorni prima del loro effettivo rilascio e che Levy ha chiesto che venisse rilasciato un altro ostaggio al posto suo. Secondo Channel 13, i rapitori di Hamas esponevano sistematicamente gli ostaggi alle dichiarazioni dei politici israeliani contrari all’accordo sul loro rilascio, dicendo loro: “Non vogliono farvi uscire”. I rapitori erano soliti poi mangiare di fronte agli ostaggi senza dargli cibo e, occasionalmente, li costringevano a scegliere chi di loro avrebbe mangiato. Gli ostaggi erano scalzi per tutto il tempo, potevano fare la doccia solo una volta ogni pochi mesi e non erano in grado di distinguere tra giorno e notte. Tuttavia erano in grado di celebrare i servizi dello Shabbat il venerdì.

