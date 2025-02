I due ostaggi liberati da Hamas sabato mattina, Ohad Ben Ami e Or Levy, si sono riuniti con le loro famiglie nel centro di accoglienza di Reim, in Israele. I due uomini, visibilmente provati da 16 mesi di prigionia, hanno riabbracciato i parenti tra le lacrime prima di essere sottoposti alle cure mediche. Con loro è stato liberato anche Eli Sharabi che ha perso la moglie e le due figlie adolescenti durante l’attacco di Hamas in cui è stato rapito al Kibbutz Beeri, una fattoria comunale.

