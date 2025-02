I tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, 52; Ohad Ben Ami, 56; e Or Levy, 34, sono stati liberati e consegnati da Hamas alla Croce Rossa, che ha lasciato l’area di sosta a Deir al-Balah, a Gaza. I civili sono stati portati fuori dalla Striscia, a bordo di un elicottero, in una struttura dell’esercito di Israele vicino al confine per un controllo iniziale. In seguito incontreranno il personale medico e le loro famiglie.

