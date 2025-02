Tre persone sono state portate in ospedale. Per la polizia non è terrorismo

Quattro persone sono state accoltellate a Dublino in una serie di attacchi che sembrano essere stati casuali nella zona di Stoneybatter e un uomo è stato arrestato. Lo riporta l’Irish Times. Tre delle persone accoltellate sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una delle vittime sarebbe stata aggredita sulla porta di casa dopo essere rientrata. Sembra che il sospettato abbia utilizzato normali attrezzi domestici. Secondo fonti citate dalla testata, la polizia non ha motivo di sospettare che gli attacchi siano legati al terrorismo. Un sospetto è stato arrestato nelle vicinanze, a Manor Place, dopo una ricerca della polizia. Fonti di polizia citate dall’Irish Times hanno respinto l’ipotesi che un altro sospetto possa essere ancora in libertà. Si ritiene che gli accoltellamenti siano avvenuti in tre punti su North Circular Road, Oxmantown Road e Ben Eadair Road.

