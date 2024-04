Le piccole hanno sei e 11 anni, arrestato un 28enne

Due bambine di sei e 11 anni sono rimaste ferite, non in maniera grave, dopo essere state accoltellate vicino a una scuola elementare. E’ successo a Souffelweyersheim, cittadina della periferia di Strasburgo, in Francia. Lo riporta BfmTv. L’aggressione è avvenuta attorno alle 14:00. La polizia ha arrestato un 28enne.

