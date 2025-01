Cinque agricoltori thailandesi, rapiti il 7 ottobre 2023 e liberati da Hamas il 30 gennaio, sono stati trasportati in elicottero al Centro medico Shamir, un ospedale fuori Tel Aviv, per ulteriori accertamenti. Ad accoglierli nella struttura l’ambasciatore della Thailandia in Israele, Pannabha Chandraramya. Pongsak Thenna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Seathao e Surasak Lamnau sono stati rilasciati a Khan Younis, insieme agli altri tre ostaggi israeliani, dopo quasi 16 mesi di prigionia a Gaza. Il ministro degli Esteri di Bangkok dovrebbe recarsi in Israele nel weekend per incontrare il suo omologo israeliano Saar.

