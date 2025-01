Hamas ha liberato 8 ostaggi in quello che Israele ha definito uno "show disumano". Raid israeliani su obiettivi Hezbollah in Libano

Hamas libera altri otto ostaggi, tre israeliani e cinque braccianti thailandesi, nell’ambito dell’accordo sul cessate il fuoco ma lo ‘show‘ messo in piedi dall’organizzazione palestinese scatena l’ira di Israele. Se per la soldatessa Agam Berger, liberata a Jabalia, le modalità di rilascio sono state simili a quelle delle sue colleghe nello scorso weekend peggio è andata ai civili Arbel Yehud e Gadi Mozes. La ragazza 29enne e l’anziano 80enne sono stati consegnati nelle mani della Croce Rossa a Khan Younis scortati da miliziani armati e mascherati che li hanno fatti passare attraverso una folla urlante che li opprimeva.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di “scene orribili” che rappresentano “un’ulteriore prova dell’inimmaginabile crudeltà dell’organizzazione terroristica di Hamas”. Per rappresaglia Israele ha ritardato di qualche ora rispetto al previsto la liberazione dei prigionieri palestinesi nelle sue mani, fra cui trenta che stavano scontando l’ergastolo per attacchi mortali contro gli israeliani. Gli ex carcerati sono poi arrivati a Ramallah in Cisgiordania dove sono stati accolti da una folla festante. Israele ha spiegato di aver ricevuto “garanzie” dai mediatori che le scene di caos andate in scena nel corso di questa tornata di scambi non si ripeteranno nei futuri rilasci ancora in programma secondo la ‘fase 1′ dell’accordo.

Medici: “Ostaggi thailandesi rilasciati in condizioni discrete”

La dottoressa Osnat Levzion-Korach, direttrice dello Shamir Medical Center fuori Tel Aviv dove i cinque ostaggi thailandesi sono sono stati portati dopo essere stati rilasciati, ha detto che sono in “discreta” salute, anche se la maggior parte di loro è stata tenuta sottoterra e non è stata esposta alla luce del sole per lunghi periodi di tempo. Non sembrano malnutriti e ha attribuito alla loro giovane età il merito di averli aiutati a sopravvivere alla prigionia in una forma fisica abbastanza buona. Quando la madre di uno di loro, Surasak Rumnao, ha visto suo figlio su un livestream di Facebook dopo il suo rilascio, era così cambiato che all’inizio non l’aveva riconosciuto. La donna, Khammee Lamnao, ha descritto suo figlio come pallido e gonfio. Oltre a Sarusak, 32 anni, nello scambio di prigionieri avvenuto ieri tra Israele e Hamas sono stati rilasciati Watchara Sriaoun, 33 anni, Sathian Suwannakham, 35 anni, Pongsak Thaenna, 36 anni, e Bannawat Saethao, 27 anni.

Appello Guterres: “Evacuare subito 2.500 bimbi da Gaza per cure mediche”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede che 2.500 bambini vengano immediatamente evacuati da Gaza per cure mediche. La richiesta è partita dopo che ha incontrato quattro medici Usa, a detta dei quali i bambini sono a rischio imminente di morte nelle prossime settimane. Lo riferisce ‘The Times of Israel’. I dottori in questione hanno operato a Gaza in qualità di volontari durante la guerra di 15 mesi tra Israele e Hamas. Tra i pazienti che hanno urgente bisogno di cure ci sono 2.500 bambini, ha detto Feroze Sidhwa, un chirurgo traumatologico della California attivo nella Striscia dal 25 marzo all’8 aprile dell’anno scorso. “Di quei 2.500 bimbi, la stragrande maggioranza ha bisogno di cose molto semplici”, ha aggiunto Sidhwa ai giornalisti dopo l’incontro con Guterres, citando il caso di un bambino di tre anni che ha riportato ustioni al braccio.

Idf, serie di raid aerei su obiettivi Hezbollah in Libano

Durante la notte, i jet da combattimento israeliani hanno effettuato una serie di attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah nella valle della Beqaa nel Libano orientale. Lo rende noto l’esercito citato da ‘The Times of Israel’. L’Idf afferma che questi obiettivi, che “rappresentavano una minaccia per il fronte interno e le truppe israeliane”, includono una struttura militare con un sito di produzione di armi sotterraneo e infrastrutture ai valichi di frontiera tra Siria e Libano che il gruppo terroristico utilizzava per contrabbandare armi. Gli attacchi sono stati effettuati dopo che Hezbollah ha lanciato ieri un drone di sorveglianza contro Israele, che secondo l’esercito è stato intercettato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata