Le tempeste Herminia e Ivo hanno portato piogge intense e venti potenti mettendo in allerta diverse regioni del nord e del centro del Portogallo. Nelle immagini girate da un abitante di Furadouro, appassionato di fotografia, il momento in cui le onde allagano una delle strade principali della cittadina. Non sono stati segnalati danni gravi.

