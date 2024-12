L’Arabia Saudita è stata ufficializzata come sede della Coppa del Mondo di calcio maschile del 2034. Saranno invece Spagna, Portogallo e Marocco a ospitare i Mondiali 2030 in un progetto che prevede il coinvolgimento anche del Sudamerica, con Uruguay, Paraguay e Argentina che accoglieranno le prime tre delle 104 partite in programma. Lo ha annunciato il presidente Fifa Gianni Infantino a Zurigo. Si tratta del primo torneo nella storia che si svolgerà in tre continenti diversi. La scelta dell’America Latina è un omaggio alla prima Coppa del Mondo che è andata in scena nel 1930 proprio in Uruguay: sarà quindi lo stadio ‘Centenario’ di Montevideo a ospitare la prima sfida della manifestazione.

