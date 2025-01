Quattro poliziotti di San Antonio sono stati feriti mercoledì sera mentre rispondevano a una chiamata per “suicidio in corso” e una forte presenza di agenti era nei pressi di un complesso di appartamenti per cercare di trattenere il sospetto, secondo quanto riferiscono le autorità.

Il capo della polizia di San Antonio, Bill McManus, ha dichiarato che nessuno è in pericolo di vita. Ha descritto il sospetto come un uomo sulla quarantina e ha detto che la prima chiamata alla polizia è stata fatta da un membro della famiglia. Più di un’ora dopo la sparatoria, McManus ha affermato che la SWAT si stava preparando nel quartiere di Stone Oak e che gli sforzi per catturare il sospetto erano in corso. “Stiamo lavorando a un piano per cercare di far uscire l’uomo che ha sparato”, ha detto. I quattro agenti, che hanno tra i quattro e gli otto anni di esperienza, sono stati trasportati in ospedale, ha dichiarato McManus. Il primo è stato colpito agli arti inferiori e un altro è stato ferito alla parte superiore del torso.

