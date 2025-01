Il Times of Israel ha rilanciato le immagini, circolate sui social, del convoglio della Croce rossa in cammino per andare a prendere i primi tre ostaggi, tre donne (Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari) delle quali è atteso il rilascio a breve. Una volta che le donne saranno state trasferite alla Croce rossa, Israele dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale.

