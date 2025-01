La politica tedesca ha ringraziato Elon Musk

I delegati del partito di estrema destra tedesco AfD, riuniti a Riesa, hanno votato all’unanimità per Alice Weidel come candidata cancelliera alle elezioni di febbraio. “Alice, per la Germania“, hanno gridato i delegati, in piedi, applaudendo e sventolando le bandiere tedesche, come riporta Bild.

Weidel ringrazia Musk: “Ha trasmesso nostro congresso su X”

Weidel ha ringraziato Elon Musk per aver trasmesso il congresso del partito su X. Weidel ha poi gridato: “Nero-rosso-oro”, mentre i delegati la acclamavano, sventolando le bandiere tedesche. Lo riporta Bild.

Weidel: “Rimpatri di massa e ritorno in funzione del NordStream”

Migranti ed energia sono alcuni dei temi che la leader del partito di estrema destra tedesco Afd, Alice Weidel ha toccato nel suo discorso dopo essere stata eletta ufficialmente dai delegati del partito come candidata cancelliera alle elezioni di febbraio. Weidel ha promesso “rimpatri su larga scala dei migranti” e, ha detto, “rimetteremo in funzione il NordStream” nonché la “rete delle centrali nucleari”, riporta Bild.

