IN AGGIORNAMENTO – Gli incendi nell’area di Los Angeles hanno raggiunto anche le colline di Hollywood, minacciando uno dei luoghi più iconici della città californiana. Decine di migliaia di persone sono state raggiunte da un ordine di evacuazione da parte delle autorità locali, con gli incendi che distano ormai solo poche centinaia di metri dalla Hollywood Walk of Fame.

Biden ha annullato il suo viaggio in Italia: sarebbe dovuto partire giovedì, dopo aver partecipato a una cerimonia commemorativa a Washington in omaggio all’ex presidente Jimmy Carter. Nel suo viaggio di tre giorni Biden avrebbe incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Tra le star che hanno perso la casa anche Paris Hilton e Billy Crystal

Ci sono diverse star fra le persone le cui case sono rimaste distrutte negli incendi che stanno bruciando a Los Angeles. Hanno perso la casa Paris Hilton e l’attore Billy Crystal, come pure James Woods e la cantante Mandy Moore. Paris Hilton ha postato su Instagram un video in cui si vedono le immagini della sua casa distrutta a Malibu.

“In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”, ha detto la star, riferendosi ai suoi figli piccoli. L’attore di ‘Harry ti presento Sally’, Billy Crystal, e la moglie Janice, hanno perso nell’incendio di Palisades la casa in cui vivevano da 45 anni: “Abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via”, hanno scritto i Crystal nel comunicato.

Sono migliaia inoltre gli abitanti di Los Angeles in attesa di sapere se le loro case sono sopravvissute alle fiamme. Anche fra loro diverse celebrità. Fra le star che hanno casa nell’area ci sono Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg. Dalla tarda serata locale di mercoledì, il nuovo incendio che brucia a Hollywood sta mandando in fumo le colline vicino al famoso Hollywood Bowl e al Dolby Theatre, sede degli Academy Awards.

Paris Hilton vede la sua casa in fiamme in diretta Tv

Paris Hilton scopre in diretta Tv che la sua casa di Malibu, Los Angeles, in California, è stata divorata dalle fiamme degli incendi che stanno devastando la zona e hanno provocato vittime e decine di migliaia di evacuati.

“Con il cuore spezzato, senza parole. Seduta con la mia famiglia, guardando il telegiornale e vedendo la nostra casa a Malibu bruciare completamente in diretta TV, è un’esperienza che nessuno dovrebbe mai vivere. Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti preziosi ricordi. È lì che Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita piena di ricordi con London. Nonostante la perdita sia devastante, mi aggrappo alla gratitudine per il fatto che la mia famiglia e i nostri animali siano al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi. A tutte le persone che hanno perso le loro case, i loro ricordi e i loro amati animali. Il mio cuore soffre per chi è ancora in pericolo o sta piangendo perdite ancora più gravi. La devastazione è inconcepibile. Sapere che così tante persone si stanno svegliando oggi senza il luogo che chiamavano casa è davvero straziante” scrive Paris Hilton su Instagram postando un video in cui in diretta Tv si vede la sua casa in fumo.

Oltre 130mila evacuati

Sono oltre 130mila le persone sottoposte a ordini di evacuazione nell’area metropolitana di Los Angeles a causa degli incendi, dalla costa del Pacifico verso l’interno fino a Pasadena, un numero che continua a variare con lo scoppio di nuovi incendi. Secondo le autorità sono oltre 1.900 le strutture distrutte, ma il numero è destinato ad aumentare.

