Emanato l'ordine di evacuazione per 30mila residenti, minacciate 13mila strutture

Le autorità di Los Angeles hanno riferito che 30mila residenti sono stati sottoposti a ordini di evacuazione e 13mila strutture sono minacciate da un incendio. I vigili del fuoco si sono affrettati a contenere il fuoco, mentre una violenta tempesta di vento ha colpito la California del Sud, alimentando le fiamme visibili per chilometri mentre numerosi residenti abbandonavano le auto e fuggivano a piedi verso la sicurezza con le strade bloccate.

Incendio a Los Angeles, non sono stati segnalati feriti

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato di aver visto “molte strutture già distrutte”. Le autorità non hanno fornito un numero esatto di edifici danneggiati o distrutti dall’incendio. La causa dell’incendio non è ancora nota e, secondo quanto dichiarato durante una conferenza stampa, non sono stati segnalati feriti. Newsom ha avvertito i residenti della California del sud di non considerarsi al sicuro, affermando che i venti più forti erano previsti tra le 22 di martedì e le 5 di mercoledì.

Gli esperti hanno previsto che la tempesta durerà per giorni, con raffiche isolate che potrebbero superare i 160 km/h nelle montagne e nelle colline, comprese aree che non vedono piogge significative da mesi. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha dichiarato che potrebbe trattarsi della più forte tempesta di vento Santa Ana degli ultimi dieci anni nelle contee di Los Angeles e Ventura. Circa mezzo milione di utenti potrebbero subire interruzioni di corrente per ridurre il rischio che le apparecchiature provochino incendi.

Il governatore della California dichiara lo stato d’emergenza

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d’emergenza per l’incendio che sta bruciando a Los Angeles. “Non siamo affatto fuori pericolo”, ha dichiarato Newsom, precisando che i venti peggiori sono previsti fra le 22 ora locale di martedì (le 7 di oggi in Italia) e le 5 di mercoledì (le 14 di oggi in Italia). Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato nella mattinata locale di martedì a Pacific Palisades, quartiere nella zona ovest di Los Angeles.

Biden: “Faremo tutto il possibile per l’incendio a Los Angeles”

Il presidente Usa, Joe Biden, riferisce che sta ricevendo frequenti aggiornamenti sull’incendio di Los Angeles.

“Il mio team e io siamo in contatto con i funzionari statali e locali, e ho offerto tutta l’assistenza federale necessaria per aiutare a spegnere il terribile incendio di Pacific Palisades. All’inizio di questa notte, la FEMA (l’agenzia federale per la gestione delle emergenze ndr.) ha approvato una sovvenzione per la gestione degli incendi per sostenere le aree colpite e aiutare a rimborsare lo Stato della California per i costi immediati della lotta agli incendi. La mia amministrazione farà tutto il possibile per sostenere la risposta”, ha riferito Biden in una nota, invitando “i residenti di Pacific Palisades e delle aree circostanti di Los Angeles a rimanere vigili e ad ascoltare le autorità locali”.

Oltre 200mila le utenze senza elettricità

Sono salite a oltre 200mila le utenze senza elettricità nella contea di Los Angeles. È quanto emerge dal conteggio del sito PowerOutage.us, che al momento riferisce di 215.445 utenze senza corrente elettrica. Nella vicina contea di San Bernardino inoltre, anch’essa colpita dalla tempesta di vento Santa Ana, più di 15mila persone sono al buio.

