Almeno 32 persone sono morte e decine intrappolate o disperse in un forte terremoto che ha colpito una regione montuosa dalla Cina occidentale al confine con il Nepal. L’agenzia di stampa ufficiale di Pechino Xinhua ha dichiarato che altre 38 persone sono rimaste ferite, citando il quartier generale regionale dei soccorsi in caso di calamità. Circa 1.500 vigili del fuoco e soccorritori sono stati dispiegati per cercare le persone tra le macerie, ha affermato il Ministero della gestione delle emergenze. Secondo lo U.S. Geological Survey il terremoto è stato di magnitudo 7,1 a una profondità di circa 10 chilometri. La Cina ha registrato una magnitudo di 6,8. L’epicentro è stato a circa 75 chilometri a nord-est del monte Everest, che si estende a cavallo del confine. A circa 230 chilometri di distanza, nella capitale del Nepal, Kathmandu, il terremoto ha svegliato i residenti e li ha costretti a uscire di corsa dalle loro case e a scendere in strada.

