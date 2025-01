Nuotatori dilettanti della città di Harbin, nella provincia nordorientale di Heilongjiang, in Cina, come ogni anno dal 1983, all’inizio di gennaio si sono cimentati in un tuffi e bracciate in una piscina naturale di 10 metri di lunghezza, ricavata nel fiume Songhua, completamente ghiacciato. Tra i protagonisti dell’impresa a -13 gradi ci sono la 76enne You Decang e Chen Xia, 56 anni.

