Decine di persone si sono radunate a Dahiyeh, nel sud di Beirut, in Libano, per ricordare Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso dalle forze israeliane il 27 settembre 2024. “Nel centesimo giorno del martirio di Sua Eminenza sono venuto qui per dire che questo luogo, dove è stato martirizzato, era francamente la sala operativa della Resistenza islamica. Sua Eminenza era solito condurre la battaglia e la guerra da questo luogo”, ha affermato Wafiq Safa, alto funzionario della sicurezza di Hezbollah.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata