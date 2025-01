Si è tenuto in mattinata al palazzo dell’Eliseo il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo francese, guidato dal primo ministro Francois Bayrou. Sul tavolo della riunione dell’esecutivo soprattutto il bilancio 2025 ancora da approvare, con i mercati e la Commissione Europea che stanno spingendo la Francia a ridurre il proprio deficit. In occasione del primo Consiglio dei ministri, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto “unità” e “fiducia” per affrontare le sfide future al nuovo governo.

