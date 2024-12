Darmanin alla Giustizia, tornano gli ex premier Valls e Borne

Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo, ha annunciato la composizione del nuovo governo Bayrou. Ne fanno parte 34 ministri e la prima riunione del Consiglio è in programma per il 3 gennaio.

Governo Bayrou, Darmanin alla Giustizia

L’ex ministro dell’Interno Gérald Darmanin è stato nominato ministro della Giustizia mentre Bruno Retailleau mantiene il suo posto al dicastero degli Interni. Éric Lombard, invece, è stato nominato ministro dell’Economia.

Valls ministro per l’Oltremare, Borne all’Istruzione

Nel nuovo esecutivo tornano gli ex premier Manuel Valls, che prende il ruolo di ministro per l’Oltremare, ed Élisabeth Borne, alla quale è stato affidato il ministero dell’Istruzione. La nomina di Valls all’Oltremare giunge in un momento in cui uno dei territori francesi d’Oltremare, Mayotte, è stato colpito dalla tragedia causata dal passaggio del ciclone Chido. E proprio oggi la Francia ha celebrato un giorno di lutto nazionale per le vittime. Valls ha guidato il governo fra il 2014 e il 2016, sotto la presidenza di François Hollande, mentre precedentemente era stato ministro dell’Interno. Borne è stata prima ministra dal 2022 a gennaio 2024, sotto la presidenza dell’attuale inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron.

Bayrou: “Orgoglioso della squadra, gruppo d’esperienza”

“Sono molto orgoglioso della squadra presentata questa sera. Un collettivo d’esperienza per riconciliare e ricostruire la fiducia con tutto il popolo francese”. Lo scrive su X il premier francese, François Bayrou.

Je suis très fier de l’équipe présentée ce soir. Un collectif d’expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. — François Bayrou (@bayrou) December 23, 2024

