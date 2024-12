Decine di migliaia di manifestanti armati sono scesi in piazza in Yemen nella capitale Sanaa per mostrare solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. La protesta il giorno dopo gli attacchi aerei israeliani sul Paese in cui almeno tre persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite. I manifestanti hanno scandito slogan anti-americani e anti-israeliani e hanno bruciato bandiere israeliane e statunitensi.

