Gli attacchi confermati dall'Idf. Colpita torre controllo dell'aeroporto della capitale

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermano il lancio di attacchi aerei contro gli Houthi nello Yemen. In una dichiarazione riportata da Times of Israel, l’esercito hanno affermato che i caccia dell’aeronautica militare hanno colpito obiettivi Houthi lungo la costa occidentale dello Yemen e all’interno del Paese.

Tra gli obiettivi c’erano “infrastrutture utilizzate dal regime terroristico Houthi per le sue attività militari” presso l’aeroporto internazionale nella capitale Sanaa ; le centrali elettriche di Hezyaz e Ras Kanatib; e le infrastrutture nei porti di Hodeida, Salif e Ras Kanatib sulla costa. “Infrastrutture sono state utilizzate dal regime terroristico Houthi per trasferire armi iraniane nella regione e per l’ingresso di alti funzionari iraniani”, ha dichiarato l’Idf. Gli attacchi, ha comunicato l’esercito, sono stati approvati dal capo di stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, dal ministro della Difesa Israel Katz e dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu, colpiremo Houthi finché non avremo completato il lavoro

Israele continuerà a colpire gli Houthi nello Yemen finché “il lavoro non sarà portato a termine”. Lo ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu. “Poco tempo fa, l’aeronautica militare ha attaccato obiettivi dell’organizzazione terroristica Houthi nello Yemen, sia sulla costa che a Sana’a”, le parole del premier in una dichiarazione video dalla base dell’Idf a Tel Aviv, citata da Times of Israel. “Siamo determinati a sdradicare questo braccio terroristico dell’asse del male iraniano. Continueremo finché non avremo completato il lavoro”, ha aggiunto.

