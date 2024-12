Cannabis e un milione di pillole dello stimolante anfetaminico Captagon sono state date alle fiamme a Damasco dalle forze del nuovo governo siriano, che hanno fatto irruzione nei magazzini dell’ex zona di sicurezza delle forze di intelligence dell’ex presidente siriano Bashar Assad. Dalla caduta di Assad, in tutto il Paese sono stati scoperti impianti di produzione di Captagon su scala industriale, che secondo gli esperti alimentano un commercio globale di 10 miliardi di dollari all’anno di questa droga che crea forte dipendenza. La guerra civile siriana, durata quasi 14 anni, ha frammentato il Paese, sgretolato l’economia e creato un terreno fertile per la produzione di Captagon. Le milizie, i signori della guerra e il governo di Assad hanno trasformato la produzione della droga, da un’operazione su piccola scala gestita da gruppi criminali, in un flusso di entrate industriali da miliardi di dollari.

