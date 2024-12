Il presidente eletto ha attaccato Biden per aver commutato la pena capitale in ergastolo a 37 dei 40 detenuti che si trovano nel braccio della morte

Il presidente eletto degli Usa Donald Trump ha attaccato Joe Biden per aver commutato la pena di morte in ergastolo a 37 dei 40 detenuti che si trovano nel braccio della morte, e ha affermato che non appena si insedierà darà mandato per applicare con forza la pena capitale.

Il post di Trump su Truth

“Joe Biden ha commutato la condanna a morte di 37 dei peggiori assassini del nostro Paese”, “non ha senso. Parenti e amici (delle vittime ndr.) sono ulteriormente devastati”, ha scritto il tycoon in un primo post pubblicato sul social Truth. “Non appena” mi insedierò “darò mandato al Dipartimento di Giustizia di applicare con forza la pena di morte per proteggere le famiglie e i bambini americani da stupratori, assassini e mostri violenti. Saremo di nuovo una nazione di legge e ordine!“, ha aggiunto il leader in un secondo post.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata