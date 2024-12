Il presidente in pectore degli Stati Uniti parla ai suoi sostenitori in occasione di un evento a Phoenix

Il presidente in pectore degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai suoi sostenitori in occasione di un evento a Phoenix, ha dichiarato che un incontro con il presidente russo Vladimir Putin “è una delle cose che voglio fare il prima possibile”. Lo riporta la Cnn. Lo stesso Putin “ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile”, ha aggiunto Trump, per cui “dobbiamo porre fine a questa guerra”.

Trump torna a minacciare ripresa controllo canale di Panama

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di un comizio rivolto ai suoi sostenitori a Phoenix, ha suggerito l’ipotesi che la nuova amministrazione statunitense potrebbe cercare di riprendere il controllo del Canale di Panama. A suo dire, gli Stati Uniti hanno “stupidamente” ceduto il Canale all’alleato centroamericano. “Ci stanno fregando sul Canale di Panama”, ha detto Trump, lamentandosi della perdita della via fluviale. Il tycoon non ha però spiegato come sarebbe possibile un ritorno al possesso del Canale. Gli Stati Uniti hanno ceduto il controllo della via d’acqua a Panama nel 1999, in base a un trattato firmato dal presidente Jimmy Carter.

