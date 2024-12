I leader dell’Unione Europea si sono riuniti a Bruxelles per l’ultimo vertice del Consiglio europeo, al centro del summit: gli aiuti all’Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, i migranti e l’economia del blocco. Anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato all’incontro con i leader dell’UE prima di vedere per un incontro bilaterale Ursula von der Leyen. “Il 2025 sarà un anno cruciale per l’Ucraina e i suoi partner, ne abbiamo parlato con Zelensky. Sosterremo il diritto di Kiev a lottare per la propria libertà e a scegliere il proprio destino. Sosterremo la stabilità economica dell’Ucraina con oltre 30 miliardi euro da parte dell’Ue il prossimo anno”, ha scritto sul suo profilo X la presidente della Commissione europea dopo il bilaterale con Zelensky.

