L’arrivo di Gisèle Pelicot e dei figli presso il tribunale di Avignone per la sentenza che ha condannato alla pena massima di vent’anni l’ex marito Domique Pelicot. L’uomo è stato giudicato colpevole di stupri aggravati e il verdetto è stato letto dal giudice capo del tribunale Roger Arata. Il caso, di rilevanza storica, ha profondamente scosso la Francia negli ultimi mesi. Dominique Pelicot, 72 anni, ha ammesso di aver drogato per anni la moglie, con cui era sposato da 50 anni, per abusare e far abusare di lei anche a 49 estranei reclutati online. Le violenze venivano anche filmate

