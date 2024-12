Molti di questi sono stati realizzati con autobombe o ordigni esplosivi

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, diverse personalità di spicco russe sono state uccise in attacchi mirati che si ritiene siano stati compiuti dall’Ucraina.

Igor Kirillov

L’ultimo è quello che ha ucciso il generale russo Igor Kirillov fuori dalla sua abitazione di Mosca, con un ordigno piazzato sotto a un monopattino e azionato a distanza.

Darya Dugina

Darya Dugina, commentatrice per varie emittenti russe e figlia dell’ideologo nazionalista Alexander Dugin, legata al Cremlino, è morta in un attentato con autobomba nell’agosto del 2022. Un ordigno è stato installato sotto l’auto parcheggiata nella regione di Mosca su cui Dugina è salita. Gli investigatori sospettano che l’attacco fosse diretto al padre.

Vladlen Tatarsky

Il popolare blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome era Maxim Fomin, è morto nell’aprile 2023, quando gli è stata regalata una statuetta in un bar di San Pietroburgo che poi è esplosa. Una donna russa, Daria Trepova, ha ammesso di aver consegnato la statuetta a Tatarsky su ordine di un contatto in Ucraina. È stata condannata a 27 anni di carcere.

Illia Kyva

Nel dicembre 2023, Illia Kyva, un ex parlamentare ucraino filo-moscovita fuggito in Russia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco nella periferia di Mosca. L’intelligence militare ucraina ha lodato l’uccisione, avvertendo che altri “traditori dell’Ucraina” avrebbero condiviso lo stesso destino.

Sergei Yevsyukov

Il 9 dicembre una bomba piazzata sotto un’auto nella città ucraina di Donetsk, occupata dai russi, ha ucciso Sergei Yevsyukov, ex direttore della prigione di Olenivka, dove decine di prigionieri di guerra ucraini sono morti in un attacco missilistico nel luglio 2022. Un’altra persona è rimasta ferita nell’esplosione. Le autorità russe hanno affermato di aver arrestato un sospetto per l’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata