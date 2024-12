Il primo ministro israeliano: "Conversazione amichevole e importante"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riporta il quotidiano “The Times of Israel”, spiegando che Netanyahu e Trump avrebbero discusso di un possibile accordo sugli ostaggi, della guerra contro Hamas a Gaza e della situazione in Siria. Netanyahu ha dichiarato di aver parlato ieri con Trump della “necessità di completare la vittoria di Israele” e degli sforzi per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Lo riporta Haaretz.

Netanyahu: “Con Trump conversazione amichevole e importante”

La conversazione con Donald Trump è stata “molto amichevole, molto calorosa e molto importante“. Lo ha affermato in un video il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata