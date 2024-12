L'uomo sarebbe un pellegrino entrato in Siria dal Libano. Di Tice si erano perse le tracce 12 anni fa. Alcuni reporter non confermano la notizia

Il cittadino degli Stati Uniti rilasciato da una prigione di Damasco e trovato dai ribelli non è il giornalista Austin Tice. L’uomo, che in precedenza era stato indicato dall’emittente televisiva Al Jazeera come Tice, identificato invece come Travis Timmerman, ha parlato alla rete televisiva Al-Arabiya e ha raccontato di essere stato liberato dopo sette mesi di detenzione. Ha aggiunto di aver attraversato la Siria dal Libano per un pellegrinaggio religioso. È apparso in alcuni video circolati online in cui i ribelli dicevano di averlo localizzato e di tenerlo al sicuro.

Di Tice invece si erano perse le tracce in Siria 12 anni fa e si temeva che fosse morto nelle carceri del regime di Bashar Assad. Sui social è stato diffuso un video in cui un cittadino siriano racconta di aver trovato un americano nella zona di Al-Dhiabiyah, nella campagna di Damasco, e che probabilmente si tratta del giornalista Austin Tice. Il regime di Assad ha sempre negato la detenzione del giornalista americano, scomparso in Siria nel 2012, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva confermato in una dichiarazione dell’agosto 2022 che il giornalista era detenuto a Damasco, chiedendo il suo ritorno nel suo Paese.

هل هذا الصحفي الأميركي أوستن تايس؟

وجده الثوار حافي القدمين في منطقة كانت تسيطر عليها ميليشيات إيران بدمشق pic.twitter.com/0bRVSsbGnj — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 12, 2024

I dubbi sull’identità dell’uomo

Sin dal primo momento hanno iniziato ad essere sollevati una serie di dubbi sull’identità dell’uomo liberato da una prigione di massima sicurezza a Damasco in Siria. La corrispondente della Cnn, Clarissa Ward, ha scritto su X che l’uomo che appare nel video diventato virale “al 100% non è Austin Tice“.

This is 100% not Austin Tice. I have no idea who it is but it is not Austin. https://t.co/L75FgkvdOa — Clarissa Ward (@clarissaward) December 12, 2024

Un pensiero condiviso anche da Matt Bradley della Nbc. Il reporter ha scritto su X che la persona liberata “ha detto di chiamarsi Travis” e di essere “un pellegrino” entrato in Siria a piedi prima di essere arrestato. “E’ stato in prigione per sette mesi ed ha detto di essere stato trattato bene”, ha aggiunto.

The American who was found in Syria is not Austin Tice.

He told me his name is Travis. He refused to give a last name.

He said he was a “pilgrim” and that he crossed into Syria by foot before he was detained.

He was held in prison for seven months and said he was well treated. — Matt Bradley (@MattMcBradley) December 12, 2024

