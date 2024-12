Joe Biden ha parlato dalla Casa Bianca, a Washington, dopo che i ribelli siriani hanno preso il controllo di Damasco e hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad. Il presidente americano ha risposto alle domande dei cronisti in merito a Austin Tice, giornalista americano scomparso 12 anni fa vicino alla capitale siriana. “Crediamo che sia vivo. Pensiamo di poterlo riportare indietro ma non abbiamo ancora prove dirette. E Assad dovrebbe essere ritenuto responsabile”, ha aggiunto Biden. “Vorremmo portarlo via. Dobbiamo identificare dove si trova”.

