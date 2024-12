L’esercito israeliano ha reso pubblico un video che mostra le forze che operano in Siria. L’Idf ha inoltre dichiarato in un comunicato che “continua le attività in posizioni chiave all’interno dell’Area di Separazione” in Siria. Martedì Israele ha effettuato un’ondata di pesanti attacchi aerei in tutta la Siria mentre le sue truppe avanzavano più in profondità nel Paese.

