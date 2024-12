Fondatore del gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente

I combattenti delle forze antigovernative hanno conquistato Damasco, mettendo fine al governo di Bashar al-Assad. A guidare l’offensiva c’era Abu Mohammed al-Jolani (colui che viene dalle Alture del Golan), che è a capo di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente in Siria.

Fondatore di Hts, al-Golani ha cercato di smarcarsi dalle altre forze armate in merito alle operazioni oltre confine, concentrandosi sulla creazione di una ‘Repubblica islamica’ in Siria. Dal 2016, lui e il suo gruppo si sono accreditati come “custodi credibili di una Siria liberata da al-Assad”.

Nato nel 1982 a Riyadh, in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava come ingegnere petrolifero, torna in Siria nel 1989, stabilendosi vicino a Damasco. Si sa poco del suo periodo a Damasco prima del suo trasferimento in Iraq nel 2003, dove si unì ad al-Qaeda in Iraq. Arrestato nel 2006 e trattenuto per cinque anni, al-Jolani diede vita alla colonna siriana di al-Qaeda, il Fronte al-Nusra, che accrebbe la sua influenza nelle aree controllate dall’opposizione, in particolare Idlib. Al-Jolani si coordinò in quegli anni con Abu Bakr al-Baghdadi, capo dello “Stato islamico in Iraq” di al-Qaeda, che in seguito divenne Isil (Isis).

In una intervista televisiva rilasciata nel 2014, affermò che la Siria avrebbe dovuto essere governata secondo la legge islamica e che le minoranze del Paese – cristiani e alawiti – non sarebbero state accolte. L’obiettivo dichiarato di Hts è liberare la Siria dal governo autocratico di Assad, “espellendo le milizie iraniane” dal paese e istituendo uno stato secondo la propria interpretazione della “legge islamica”, secondo il think-tank del Centro per gli studi strategici e internazionali di Washington, DC.

