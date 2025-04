A Mandalay le scosse hanno anche fatto crollare un ponte

L’antico monastero Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto Me Nu Brick, giace ora in rovina dopo il terremoto in Myanmar della scorsa settimana. Il secolare monastero è uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all’epicentro del sisma, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il terremoto, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalle rovine degli edifici.

