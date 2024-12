I ribelli jihadisti in Siria sono entrati in alcune zone di Hama dopo tre giorni di intensi scontri con le forze governative alla periferia della città. L’esercito siriano si è ritirato prendendo posizione fuori dalla città per proteggere le vite dei civili. Nelle immagini si vede l’ingresso ad Hama degli insorti, accolti da parte della popolazione in festa. La presa della città da parte dei ribelli costituisce un altro duro colpo per il presidente siriano Bashar Assad, dopo che i ribelli hanno preso gran parte di Aleppo, che è la città più grande del Paese. Hama, invece, è la quarta città più grande della Siria.

