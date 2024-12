L’omicidio di Brian Thompson, ceo di UnitedHealthcare, una delle più grandi compagnie di assicurazioni sanitarie degli Stati Uniti, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza su Avenue of the Americas davanti a un hotel a Manhattan. Il video di circa trenta secondi mostra il tiratore emergere da dietro un’auto parcheggiata, fermarsi e puntare una pistola alla schiena dell’amministratore delegato tenendola con due mani e sparando più volte da diversi metri di distanza. Il sospetto continua a sparare, interrotto da un breve inceppamento della pistola, mentre Thompson inciampa in avanti e cade sul marciapiede. Si vede poi il tiratore passare davanti al corpo del 50enne e uscire dall’inquadratura. Sono ancora in corso le indagini per identificare l’uomo armato e a volto coperto e gli inquirenti offrono 10mila dollari a chi fornisce informazioni utili.

