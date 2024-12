Dopo aver ricoperto le città lungo il lago Erie, la prima grande nevicata della stagione minaccia di seppellire anche New York ancora alle prese con il primo grande weekend di shopping pre natalizio. Il freddo gelido in arrivo dall’artico ha causato problemi e disagi nelle regioni dei Grandi Laghi, delle Pianure e del Midwest. Dichiarato lo stato di emergenza in alcune zone dello stato di New York e della Pennsylvania, con i funzionari che hanno messo in guardia dalle condizioni pericolose per chi viaggia per il Ringraziamento e cerca di tornare a casa. Secondo il National Weather Service (il Servizio Meteorologico Nazionale) le temperature scenderanno di oltre 10 gradi sotto le media di stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata