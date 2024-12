Migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza a Valencia per chiedere le dimissioni del governatore della Regione Carlos Mazón e per denunciare le condizioni in cui le persone colpite dall’alluvione vivono ancora oggi a un mese dalla Dana. I dimostranti hanno espresso rabbia e indignazione per come le autorità hanno gestito l’emergenza. Il corteo è partito nel tardo pomeriggio da Plaza del Ayuntamiento. La protesta è stata indetta dalle stesse associazioni e organizzazioni civiche e sindacali che hanno organizzato tre settimane fa la marcia per chiedere le dimissioni di Mazón a cui parteciparono 130.000 persone.

