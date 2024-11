(LaPresse) Terribile scontro tra un treno e un camion bloccato sulle rotaie. L’incidente è avvenuto a Nowa Sucha, in Polonia. Nelle immagini riprese dalle telecamere dell’azienda ferroviaria PKP si vede il camionista tentare di superare il passaggio nonostante le barriere si stessero già abbassando. Una volta resosi conto del pericolo, l’uomo scende dal mezzo e cerca di sbracciarsi per avvertire il conducente del treno, che arriva a tutta velocità travolgendo il camion. Sette passeggeri a bordo del treno sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati trasportati in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata