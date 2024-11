Irlanda al voto per le elezioni generali, con cui si deciderà il prossimo governo. I seggi hanno aperto alle 7 locali, le 8 in Italia, dopo una campagna elettorale dominata dai temi dell’edilizia abitativa e dell’immigrazione, uno dei principali problemi del Paese di 5,4 milioni di abitanti. Nelle immagini i cittadini vanno a votare in un seggio della capitale Dublino. I 3,8 milioni di aventi diritto sono chiamati a scegliere 174 parlamentari del Dail, la Camera bassa del Parlamento. Secondo gli analisti, il risultato più probabile è una coalizione tra i partiti di centro-destra Fine Gael e Fianna Fail, opposti ai nazionalisti di sinistra del Sinn Fein, ma le variabili sono molte.

