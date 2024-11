Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria con base nel Regno Unito

È salito a 153 il bilancio delle vittime dei violenti combattimenti in corso da ieri nel nord-ovest della Siria tra i gruppi di combattenti islamisti di Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e le forze del governo di Bashar al-Assad. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria con base nel Regno Unito.

Sono al momento 80 i morti tra i combattenti jihadisti, che stanno conquistando territori nella parte occidentale di Aleppo. Sono 19 le vittime tra i membri dell’Esercito nazionale siriano, 54 quelle tra le forze governative, tra cui almeno quattro ufficiali.

