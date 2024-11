Le straordinarie immagini stanno facendo il giro del web: è la prima volta che accade

Neve per la prima volta nel deserto in Arabia Saudita. Le straordinarie immagini stanno facendo il giro del web: mostrano cammelli e jeep che si muovono su un insolito manto imbiancato.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow

This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.

A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo

— Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024