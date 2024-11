Foto dall'archivio

Rovesci su Sicilia e Campania, in estensione alle altre regioni del Sud

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Al Nord cielo in prevalenza sereno con qualche banco di nubi basse e isolate foschie o nebbie in rapido diradamento nel corso della mattinata; dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio alta e stratiforme soprattutto sui settori centro orientali dove a fine giornata si potranno avere locali precipitazioni, nevose sui rilievi alpini di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige intorno ai 1200-1500 metri.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche con la possibilità di qualche breve piovasco più probabile nel pomeriggio sull’Abruzzo; sulle restanti regioni peninsulari poco nuvoloso, con velature in transito e qualche addensamento sul Lazio meridionale dove saranno possibili isolate piogge; sulla Sardegna annuvolamenti compatti sulla parte orientale dell’isola con residui rovesci o temporali ma con esaurimento di nubi e fenomeni nel corso del pomeriggio.

Molto nuvoloso con rovesci sparsi e isolati temporali che da Sicilia e Campania si estenderanno gradualmente alle restanti regioni meridionali; graduale parziale attenuazione dei fenomeni dalla serata sulla Sicilia.

Temperature: minime in diminuzione al nord e su basso Lazio, Abruzzo occidentale, Molise, parte est della Campania e nord della Puglia; stazionarie altrove; massime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; in diminuzione sulle regioni del centro, Molise, Puglia garganica e Campania.

Venti: deboli, localmente moderati, settentrionali su Liguria di ponente, sulle aree adriatiche, ioniche, sulla Toscana e sull’alto Lazio; deboli o moderati occidentali sulla Sicilia centro occidentale; deboli o moderati orientali sul resto del centro sud; deboli variabili sul resto del nord.

Mari: molto mossi il mare e il canale di Sardegna e il Tirreno sud occidentale; da mossi a molto mossi il restante Tirreno e lo Ionio con moto ondoso in attenuazione; mossi i restanti mari.

