Strade, case e strutture ospedaliere allagate nella provincia di Malaga per la nuova Dana che sta colpendo la Spagna e che ha fatto attivare l’allerta rossa nel territorio andaluso oltre che nell’area di Tarragona, in Catalogna. In uno dei tanti video condivisi sui social i dipendenti di un maneggio chiedono aiuto per un allagamento che sta mettendo in pericolo i cavalli bloccati all’interno delle stalle. Intanto, quasi 3mila residenti sono stati evacuati da circa mille appartamenti che si trovano nelle vicinanze del fiume Guadalhorce come misura preventiva, dopo l’alluvione che ha devastato Valencia due settimane fa provocando almeno 220 morti. A darne notizia il governo regionale dell’Andalusia, comunicando che servizi di emergenza hanno riferito che si sta procedendo a nuove evacuazioni nel distretto di Campanillas a Malaga. Come misura preventiva è stata disposta la sospensione delle lezioni in tutta la provincia di Malaga, così come nei comuni di Almuñécar, Motril e Albuñol nella provincia di Granada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata