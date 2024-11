Uccisi 3 fratellini di meno di 6 anni in raid a Jabalia

La Jihad islamica palestinese ha pubblicato un nuovo video dell’ostaggio Sasha Trufanov che si trova ancora a Gaza. Si tratta del terzo filmato che lo riguarda. Non è chiaro quando sia stato realizzato. Nella clip Trufanov dice di avere 28 anni, ma 2 giorni fa il giovane ha compiuto 29 anni. Si tratta del suo secondo compleanno da prigioniero a Gaza. Al momento la famiglia non ha ancora approvato la pubblicazione del video e di quanto in esso contenuto. Lo riportano i media israeliani.

Trufanov è stato preso in ostaggio insieme a tre membri della sua famiglia (la nonna Irena Tati, la madre Yelena (Lena) Trufanova e la sua fidanzata Sapir Cohen) dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Trufanova e Tati sono state rilasciate da Hamas il 29 novembre su richiesta del presidente russo Vladimir Putin. Cohen è stato rilasciata il 30 novembre come parte di un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas. Sasha Trufanov è un ingegnere impiegato presso Annapurna Labs, un’azienda israeliana di microelettronica acquistata da Amazon.

Uccisi 3 fratellini a Gaza

I medici palestinesi affermano che un attacco dell’esercito israeliano (Idf) contro una casa nel nord di Gaza ha ucciso tre fratelli di età inferiore ai 6 anni. Il servizio di emergenza del ministero della Sanità di Gaza afferma che i tre bambini sono stati uccisi in un attacco a una casa vicino a una clinica nel campo profughi urbano di Jabalia, dove Israele sta conducendo un’offensiva da oltre un mese. Erano tra le almeno sei persone uccise negli attacchi israeliani di martedì nel territorio devastato dalla guerra.

Nuovi attacchi aerei in Libano

Sei persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite nel raid dell’esercito israeliano su un edificio residenziale a Dawhet Aramoun, a sud di Beirut. Lo riporta l’agenzia di stampa nazionale libanese Nna. L’edificio ha subito danni ingenti e al suo interno sono scoppiati incendi che hanno interessato diversi piani. I residenti hanno evacuato le loro case e sono scesi in strada per paura di altri raid. La ricerca delle persone scomparse sotto le macerie è in corso.

Secondo quanto affermato dall’esercito di Israele (Idf), diversi comandanti di Hezbollah sono stati uccisi nei recenti attacchi aerei nel sud del Libano. Tra questi ci sarebbe Muhammad Musa Salah, identificato come il comandante delle forze di Hezbollah nella regione di Khiam. L’Idf ritiene che Salah sia responsabile di oltre 2.500 lanci di razzi sulle alture del Golan, nell’Alta Galilea e nella regione della Galilea, nonché di attacchi contro le truppe dell’Idf nel Libano meridionale.

Un altro attacco domenica avrebbe ucciso Ayman Muhammad Nabulsi, che l’Idf identifica come il comandante dell’unità missilistica anticarro di Hezbollah nell’unità regionale di Hajjar, responsabile degli attacchi nella regione di Ramim Ridge, nel nord di Israele. Attacchi separati hanno poi causato la morte di Hajj Ali Yussef Salah, comandante delle forze di Hezbollah nel villaggio di Kfar Tebnit, e di un altro comandante, il cui nome è rimasto anonimo, responsabile dell’area di Ghajar.

Usa colpiscono in Siria gruppi filo-Iran

Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto ieri attacchi in Siria contro gruppi di miliziani allineati con l’Iran per il secondo giorno consecutivo, in risposta a nuovi attacchi contro il personale statunitense. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti nella notte. Negli ultimi attacchi di rappresaglia, le forze statunitensi hanno colpito un deposito di armi e una struttura logistica dopo che gruppi di miliziani avevano lanciato un attacco missilistico contro il personale statunitense nella base di pattugliamento di Shaddadi, nella Siria orientale. Il segretario stampa del Pentagono, il Magg. Gen. Pat Ryder, ha affermato che durante il fine settimana le milizie hanno preso di mira il personale americano con un attacco di droni e con fuoco indiretto in un’altra base, Green Village, dove operano le truppe statunitensi, il che ha spinto gli Stati Uniti a colpire nove obiettivi delle milizie per autodifesa. In Siria sono schierate circa 900 truppe statunitensi.

