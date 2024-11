In strada per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa Gallant

(LaPresse) – La polizia israeliana ha usato idranti, martedì sera, per disperdere i manifestanti che hanno affollato le strade di Tel Aviv per protesta contro la decisione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il Ministro della Difesa Yoav Gallant. Netanyahu ha sostituito Gallant con un annuncio a sorpresa, arrivato mentre il Paese è coinvolto in guerre su più fronti in tutta la regione mediorientale. La mossa ha scatenato proteste in tutto il Paese, tra cui un raduno di massa che ha paralizzato il centro di Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata